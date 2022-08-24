МИД Чехии вызвал российского посла после выступления Небензи на заседании Совбеза ООН

Убийство в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной вызвало резонанс в мировой политике. Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не жалеет ни погибшую девушку, ни ее семью. Это заявление постоянный представитель России при ООН Василий Небензя расценил как пропаганду терроризма, результатом чего эта трагедия и стала.
После справедливых обвинений, озвученных в ходе последнего заседания Совета Безопасности, глава чешского МИД Ян Липавский вызвал российского посла в Праге Александра Змеевского, передает Argumenti.ru.
«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительный и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН», — указал Липавский в своем аккаунте в Twitter..
Премьер-министр Чехии Петр Фиала также прокомментировал ситуацию. Высказывания Василия Небензи он назвал «неприемлемыми».
Ранее постпред России при Всемирной организации заявил, что западные страны способствуют преступлениям киевского режима. Вместо осуждения действий украинских властей, США и союзники продолжают поставлять Киеву вооружения.