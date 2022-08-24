МИД Чехии вызвал российского посла после выступления Небензи на заседании Совбеза ООН

Убийство в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной вызвало резонанс в мировой политике. Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не жалеет ни погибшую девушку, ни ее семью. Это заявление постоянный представитель России при ООН Василий Небензя расценил как пропаганду терроризма, результатом чего эта трагедия и стала.