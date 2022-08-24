Собянин заявил о готовности Москвы заменить McDonald's российским общепитом

Рестораны сети McDonald's являются для Москвы пережитой историей. Город готов полностью заменить их отечественным общепитом, заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
«Такие как McDonald's, ну тоже известная история, мы готовы были вообще их заместить нашим общепитом, сегодня у нас порядка 200 заявок, по 200 точек общепита, которые реализуются с нашей помощью параллельно», — пояснил градоначальник.
Ранее Собянин заявлял, что российские общепиты могут полностью заместить закрытые в Москве 250 ресторанов McDonald's. Для этого, по словам мэра, достаточно одного года.