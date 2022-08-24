Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке в ДНР

Населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вечером 24 августа подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел зафиксирован в 21:05 среды. В общей сложности боевики выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:05 - н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Украинские войска за последние сутки выпустили более 200 снарядов по территории ДНР. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия, РСЗО «Град» и «Ураган».