Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос о независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал размытый ответ на вопрос журналиста о реальной независимости государства. Он пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.
«Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы», — заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В честь этого события Джонсон уже третий раз с конца февраля посетил Киев, чтобы продемонстрировать «непоколебимую и долгосрочную поддержку» со стороны Великобритании.