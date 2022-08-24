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Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос о независимости Украины

Политика
Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос о независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал размытый ответ на вопрос журналиста о реальной независимости государства. Он пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном.

«Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы», — заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

День независимости Украины отмечается 24 августа. В честь этого события Джонсон уже третий раз с конца февраля посетил Киев, чтобы продемонстрировать «непоколебимую и долгосрочную поддержку» со стороны Великобритании.

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