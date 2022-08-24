Минобороны: украинские боевики организовали опорные пункты в нескольких училищах ДНР

По его словам, боевики разместили на территории учебных заведений свои боеприпасы, а также тяжелую технику. С помощью данного вооружения они обстреливают другие населенные пункты. При этом украинские солдаты намеренно не стали эвакуировать жителей близлежащих домов. ВСУ запрещают людям покидать свои места.