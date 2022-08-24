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Минобороны: украинские боевики организовали опорные пункты в нескольких училищах ДНР

Армия
Минобороны: украинские боевики организовали опорные пункты в нескольких училищах ДНР

Солдаты украинских вооруженных сил превратили несколько учебных заведений Донецкой Народной Республики в свои опорные пункты. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики разместили на территории учебных заведений свои боеприпасы, а также тяжелую технику. С помощью данного вооружения они обстреливают другие населенные пункты. При этом украинские солдаты намеренно не стали эвакуировать жителей близлежащих домов. ВСУ запрещают людям покидать свои места.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища №146 (улица Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО», — заявил Мизинцев.

Помимо этого, украинские военные готовятся взорвать водонапорную станцую в ДНР. Согласно информации Минобороны, таким образом ВСУ хотят устроить провокацию против России.

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