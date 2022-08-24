Металлический склад загорелся на площади 750 кв. метров в подмосковном Тучково

Пожар охватил металлический склад на площади 750 квадратных метров в подмосковном поселке Тучково. На место выдвинулись пожарные бригады по повышенному номеру сложности, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы 24 августа в 20:25 по московскому времени. Склад расположен на улице Партизан.
«Площадь возгорания на данный момент составляет 750 кв. м. На тушение пожара направлены силы по второму (повышенному) номеру сложности, в том числе от МЧС России 13 человек и четыре единицы техники», — уточнили в ведомстве.
Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Другие подробности произошедшего выясняются.