Минобороны: ВСУ готовят провокацию со взрывом водонапорной станции в ДНР

Украинские боевики намерены взорвать водонапорную станцую в ДНР, чтобы позднее обвинить в этом ВС России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В случае подрыва станции без водоснабжения останутся более десяти населенных пунктов, отметил он. В них проживают свыше 12 тысяч человек.
«По имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — заявил Мизинцев.
На территории вблизи станции боевики оборудовали опорные точки. С них они ведут обстрелы позиций ВС РФ, пытаясь спровоцировать российских военнослужащих на ответный огонь.