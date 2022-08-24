Создатели американского ремейка «Иронии судьбы» решили сделать ставку на зрителей из России

Совсем скоро состоится премьера американского ремейка «Ирония судьбы в Голливуде». Создатели проекта надеются, что данная версия придется по вкусу россиянам.
«Ирония судьбы в Голливуде» выйдет в России 8 сентября. В центре событий окажутся Марго и Гриффин, которые никогда раньше не встречались. Но судьба готовится свести их вместе и открыть глаза на настоящую любовь.
Главные роли сыграли Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш, Льюис Тан. Режиссером выступит Марюс Вайсберг. Отмечается, что премьера в России запланирована на день раньше, чем в мире.
На днях режиссер американской «Иронии судьбы» заявил о желании поработать с российскими актерами. Марюс Вайсберг хочет снять фильм «Уволить Жору» с Михаилом Галустяном и Данилой Козловским.