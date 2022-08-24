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Создатели американского ремейка «Иронии судьбы» решили сделать ставку на зрителей из России

Общество
Создатели американского ремейка «Иронии судьбы» решили сделать ставку на зрителей из России

Совсем скоро состоится премьера американского ремейка «Ирония судьбы в Голливуде». Создатели проекта надеются, что данная версия придется по вкусу россиянам.

«Ирония судьбы в Голливуде» выйдет в России 8 сентября. В центре событий окажутся Марго и Гриффин, которые никогда раньше не встречались. Но судьба готовится свести их вместе и открыть глаза на настоящую любовь.

Главные роли сыграли Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш, Льюис Тан. Режиссером выступит Марюс Вайсберг. Отмечается, что премьера в России запланирована на день раньше, чем в мире.

На днях режиссер американской «Иронии судьбы» заявил о желании поработать с российскими актерами. Марюс Вайсберг хочет снять фильм «Уволить Жору» с Михаилом Галустяном и Данилой Козловским.

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