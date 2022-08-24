Собянин указал на сплочение россиян после начала спецоперации

Специальная военная операция на Украине значительно сплотила россиян. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
По его словам, изначально многие думали, что начало спецоперации на Украине принесет раскол в общество. Однако в итоге произошло обратное. Большинство людей сплотились и с пониманием отнеслись к произошедшему. Более того, огромное количество граждан поддерживают проведение спецоперации.
«Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией», — заявил Собянин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал замедление темпов наступления российских войск в рамках спецоперации на Украине. По его словам, такое решение является сознательным и выверенным.