Собянин указал на сплочение россиян после начала спецоперации

По его словам, изначально многие думали, что начало спецоперации на Украине принесет раскол в общество. Однако в итоге произошло обратное. Большинство людей сплотились и с пониманием отнеслись к произошедшему. Более того, огромное количество граждан поддерживают проведение спецоперации.