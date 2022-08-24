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Собянин указал на сплочение россиян после начала спецоперации

Общество
Собянин указал на сплочение россиян после начала спецоперации

Специальная военная операция на Украине значительно сплотила россиян. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, изначально многие думали, что начало спецоперации на Украине принесет раскол в общество. Однако в итоге произошло обратное. Большинство людей сплотились и с пониманием отнеслись к произошедшему. Более того, огромное количество граждан поддерживают проведение спецоперации.

«Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией», — заявил Собянин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал замедление темпов наступления российских войск в рамках спецоперации на Украине. По его словам, такое решение является сознательным и выверенным.

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