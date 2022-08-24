Бывшую участницу «ВИА Гры» Седокову могут депортировать из России

Украинская певица Анна Седокова несколько месяцев живет в США. Но находиться на законных основаниях в России артистка больше не может, пишет «Комсомольская правда».
Бывшая участница «ВИА Гры» не делала каких-либо заявлений относительно своей позиции. Но депортировать из России ее могут из-за ликвидации ИП. Именно через него Седокова получала гонорары и прибыль за концерты.
«Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако, бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительства (ВНЖ). Видимо, так и произошло в случае артистки», — отметил юрист Михаил Алексеев.
Юрист уточнил, что в случае окончания срока ВНЖ Анне Седоковой необходимо в течение двух недель покинуть страну. В противном случае ее могут задержать и депортировать.
В США Седокова перебралась вместе с супругом Янисом Тиммой. Звезда призналась, что их отношения далеки от идеала. Семье пришлось пережить две большие потери.