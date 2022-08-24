Пограничная служба ЦАР задержала миротворцев ООН с контрабандным грузом оружия

Банги, 24 августа. Правоохранительные органы ЦАР уличили миротворцев многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) в контрабанде оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Залечь на дно в Банги» со ссылкой на местные СМИ.
На минувшей неделе сотрудники жандармерии Центральноафриканской Республики задержали транспортную колонну на въезде в страну. Согласно сопроводительным документам, груз предназначался для пакистанского контингента миссии, содержал оружие и боеприпасы.
Вскрытие контейнеров производилось в присутствии армии ЦАР (FACA) и представителя МИНУСКА. Часть их содержимого прибыла в страну на законном основании, в то время как обнаруженные взрывчатые вещества и снаряды для 81 мм миномета запрещены в ЦАР.
Стоит отметить, что в арсенале миротворцев нет вооружения указанного типа. Это позволяет усомниться в легитимности перевозимого груза, очевидно, предназначенного для передачи боевикам.
Военных МИНУСКА и ранее уличали в контрабанде. В 2022 году африканские СМИ обнародовали факты передачи миротворцами оружия членам группировки «Союза за мир в ЦАР» (UPC), ответственным за убийство сотен местных жителей.
Также известны случаи, когда португальский контингент незаконно вывозил из республики алмазы, золото и драгоценные камни. Для этого они использовали военно-транспортные самолеты ООН.
Таким образом, миротворцы нарушают главную задачу мандата миссии — обеспечение безопасности мирного населения. Помимо пособничества террористам, «голубые каски» неоднократно становились фигурантами криминальных и сексуальных скандалов. За один только 2015 год жители ЦАР выдвинули против них более 57 обвинений в изнасиловании.
Недовольство граждан присутствием МИНУСКА в стране росло по мере осознания его неэффективности в вопросе защиты населения. Пиком разочарования стали два случая со смертельным исходом, произошедших в этом году с разницей в три месяца.
В первом инциденте от рук миротворцев погибла 12-летняя девочка, во втором — 16-летняя. Все чаще в разных городах республики стали проходить масштабные акции под лозунгом «СТОП МИНУСКА».
Жители требуют полного вывода военного контингента миссии из страны. Подробнее о том, почему население ЦАР считает многопрофильную миссию ООН главной угрозой безопасности республики, читайте в материале Федерального агентства новостей.