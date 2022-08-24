Пограничная служба ЦАР задержала миротворцев ООН с контрабандным грузом оружия

Вскрытие контейнеров производилось в присутствии армии ЦАР (FACA) и представителя МИНУСКА. Часть их содержимого прибыла в страну на законном основании, в то время как обнаруженные взрывчатые вещества и снаряды для 81 мм миномета запрещены в ЦАР.