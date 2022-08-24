Премьер министр Бельгии пообещал гражданам «трудное десятилетие»

Брюссель, 24 августа. Бельгийцев ожидают 5—10 трудных лет. Об этом заявил федеральный премьер-министр страны Александр Де Кроо.
По словам политика, в ближайшие годы бельгийцев ждут непростые времена, поскольку многие компании и граждане столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста цен на базовые товары и энергоносители.
«Ближайшие 5-10 лет будут трудными, предстоящие зимы будут трудными. Некоторым секторам очень трудно справляться с высокими ценами на энергоносители. Если все окажется лучше, чем мы опасались, хорошо, что мы, по крайней мере, были готовы», — заявил политик.
Де Кроо подчеркнул, что залогом успешного выхода из разворачивающегося кризиса является упорство, поддержка, которую должны оказывать друг другу люди и уверенность в том, что трудности — временные.
Подтверждением слов министра стали заявления генерального директора Бельгийской федерации электроэнергетических и газовых компаний (Febeg) Марка Ван ден Боша, который сообщил, что в ближайшие годы стоимость электроэнергии будет оставаться на высоком уровне.
Он отметил, что энергетические компании в настоящее время работают с небольшой прибылью и сталкиваются со все возрастающими трудностями.
«Вопрос в том, смогут ли их клиенты по-прежнему платить им», — подчеркнул Ван ден Бош.
Ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что период изобилия во Франции подходит к концу.
«Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия», – сказал французский лидер.
Как отмечают аналитики, кризисные процессы в Евросоюзе заметно ускорились после введения странами ЕС новых пакетов антироссийских санкций, в результате которых стоимость энергоносителей в ряде стран Европы выросла до рекордных значений.