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Премьер министр Бельгии пообещал гражданам «трудное десятилетие»

Весь мир
Премьер министр Бельгии пообещал гражданам «трудное десятилетие»

Брюссель, 24 августа. Бельгийцев ожидают 5—10 трудных лет. Об этом заявил федеральный премьер-министр страны Александр Де Кроо.

По словам политика, в ближайшие годы бельгийцев ждут непростые времена, поскольку многие компании и граждане столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста цен на базовые товары и энергоносители.

«Ближайшие 5-10 лет будут трудными, предстоящие зимы будут трудными. Некоторым секторам очень трудно справляться с высокими ценами на энергоносители. Если все окажется лучше, чем мы опасались, хорошо, что мы, по крайней мере, были готовы», — заявил политик.

Де Кроо подчеркнул, что залогом успешного выхода из разворачивающегося кризиса является упорство, поддержка, которую должны оказывать друг другу люди и уверенность в том, что трудности — временные.

Подтверждением слов министра стали заявления генерального директора Бельгийской федерации электроэнергетических и газовых компаний (Febeg) Марка Ван ден Боша, который сообщил, что в ближайшие годы стоимость электроэнергии будет оставаться на высоком уровне.

Премьер министр Бельгии пообещал гражданам «трудное десятилетие»

Он отметил, что энергетические компании в настоящее время работают с небольшой прибылью и сталкиваются со все возрастающими трудностями.

«Вопрос в том, смогут ли их клиенты по-прежнему платить им», — подчеркнул Ван ден Бош.

Ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что период изобилия во Франции подходит к концу.

«Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия», – сказал французский лидер.

Как отмечают аналитики, кризисные процессы в Евросоюзе заметно ускорились после введения странами ЕС новых пакетов антироссийских санкций, в результате которых стоимость энергоносителей в ряде стран Европы выросла до рекордных значений.
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