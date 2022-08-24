Дана Борисова показала результат двух перенесенных липосакций

Телеведущая Дана Борисова скорректировала фигуру с помощью двух липосакций. Однако конечный результат не оправдал всех ее ожиданий.
По словам артистки, в местах, где была проведена операция, больше не скапливается жир. Для этого ей даже не приходится соблюдать строгие диеты. Но телеведущая столкнулась с другой проблемой, которая проявляется в виде жировых отложений рядом с участками тела, где была проведена липосакция.
«На 70 процентов довольна, остальные 30 — лучше бы все оставалось, как было», — отметила Борисова, сопроводив сообщение своей фотографией в бикини.
Во время второй процедуры звезде откачивали жир из области рук. По ее словам, конечности были «сделаны несимметрично».
Сейчас Борисова переживает не самые простые времена, поскольку находится в тяжелом финансовом положении. Отец ее дочери отказывается платить алименты, из-за чего телеведущей приходится растить наследницу самостоятельно.