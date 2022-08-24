Дана Борисова показала результат двух перенесенных липосакций

По словам артистки, в местах, где была проведена операция, больше не скапливается жир. Для этого ей даже не приходится соблюдать строгие диеты. Но телеведущая столкнулась с другой проблемой, которая проявляется в виде жировых отложений рядом с участками тела, где была проведена липосакция.