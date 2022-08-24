Легкомоторный самолет сел в реку в Татарстане

Легкомоторный самолет приводнился на реку в Мензелинском районе Татарстана. Среди причин инцидента могут быть техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В результате жесткой посадки пострадали два человека. Они доставлены в больницу для осмотра. По предварительной информации, пострадавшие получили ушибы мягких тканей лица.
Известно, что гидроплан приземлился во время тренировочных полетов. Пострадавших заметили местные жители, которые вызвали спасателей. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось о жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье. Инцидент произошел в результате отказа двигателя.