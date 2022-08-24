Легкомоторный самолет сел в реку в Татарстане

Легкомоторный самолет приводнился на реку в Мензелинском районе Татарстана. Среди причин инцидента могут быть техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.