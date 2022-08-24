Продюсер Погребняк указала на «яростную ненависть» Галкина ко всем россиянам

Известный юморист и шоумен Максим Галкин, уехавший со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми за границу, яростно ненавидит россиян. Такое мнение высказала блогер и продюсер Мария Погребняк.
Известно, что Галкин уехал за границу после начала специальной операции на Украине, откуда он нередко критикует Россию. Помимо этого, на своем концерте в Польше 22 августа шоумен вышел на сцену в костюме цветов украинского флага. По мнению Погребняк, это уже далеко не просто «осуждение СВО».
«Я так понимаю, что это произошло в день государственного флага России? … Ситуация нездоровая, какая-то яростная ненависть в перемешку с обидой ко всем россиянам, месту, где вырос и жил. Тяжело смотреть, когда некогда умные люди теряют себя, опустошаются», — заявила продюсер.
При этом многие россияне уже давно требуют возбудить в отношении Галкина уголовное дело за его многочисленные выходки и критику спецоперации. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков объяснил, почему этого еще не произошло.