Продюсер Погребняк указала на «яростную ненависть» Галкина ко всем россиянам

Известно, что Галкин уехал за границу после начала специальной операции на Украине, откуда он нередко критикует Россию. Помимо этого, на своем концерте в Польше 22 августа шоумен вышел на сцену в костюме цветов украинского флага. По мнению Погребняк, это уже далеко не просто «осуждение СВО».