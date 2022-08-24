Успехи властей Мали привлекают иностранных игроков к сотрудничеству с республикой

Ранее интерес к сотрудничеству с республикой проявили Буркина-Фасо и Нигер. Не в последнюю очередь укрепление позиций республики на геополитической арене связано с комплексной поддержкой России. Министр обороны Мали Садио Камара отметил, что помощь Москвы позволила Бамако добиться впечатляющих результатов в борьбе с радикальными группировками.