Бамако, 24 августа. Успехи властей Мали в экономическом и военном развитии привлекают все больше стран к комплексному сотрудничеству с республикой.
Иностранные игроки из Азии и Ближнего Востока заинтересованы в укреплении партнерства с африканским государством. Ранее столицу страны посетил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. Дипломат встретился с малийским коллегой Абдулаем Диопом. В ходе беседы политики обсудили сближение государств и совместные проекты.
«Сегодня мы находимся в Мали вместе с нашими коллегами из министерства иностранных дел и командой экономистов. Утром мы поучаствовали в продуктивной встрече с местными политиками», — отметил Абдоллахиян.
Отдельное внимание глава МИД уделил экономической, военной и образовательной сфере. Тегеран готов расширить отношения с Бамако по данным направлениям. После Мали министр вылетит в Танзанию, далее планируется поездка в Занзибар.
Ранее интерес к сотрудничеству с республикой проявили Буркина-Фасо и Нигер. Не в последнюю очередь укрепление позиций республики на геополитической арене связано с комплексной поддержкой России. Министр обороны Мали Садио Камара отметил, что помощь Москвы позволила Бамако добиться впечатляющих результатов в борьбе с радикальными группировками.