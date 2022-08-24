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Жена Сталлоне решила подать на развод после 25 лет брака

Шоу-бизнес
Жена Сталлоне решила подать на развод после 25 лет брака

Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала заявление на развод. Пара была в браке 25 лет, сообщает TMZ.

Модель решила подать заявление во Флориде. Необходимые документы приняли в пятницу, 19 августа. По информации издания, Флавин обвинила Сталлоне в изъятии активов из семейного имущества. Представитель актера утверждает, что супруги намерены урегулировать все вопросы мирным путем.

Поклонники Сталлоне заподозрили разлад в отношениях пары после пропажи татуировки. На плече у актера красовалось лицо Флавин. Но звезда «Рокки» перебил портрет на изображение собаки.

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