Жена Сталлоне решила подать на развод после 25 лет брака

Модель решила подать заявление во Флориде. Необходимые документы приняли в пятницу, 19 августа. По информации издания, Флавин обвинила Сталлоне в изъятии активов из семейного имущества. Представитель актера утверждает, что супруги намерены урегулировать все вопросы мирным путем.