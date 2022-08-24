Цыганов: возмущение по поводу открытия российских школ в Донбассе демонстрирует неадекватность США

США в угаре информационной войны против РФ решили надавить на российское образование и школы. Такое мнение в интервью международной редакции Федерального агентства новостей озвучил журналист Александр Цыганов.
Ранее «Институт изучения войны» замгоссекретаря США Виктории Нуланд обвинил Россию в открытии новых образовательных учреждений на территории независимых республик Донбасса.
«Оккупационные чиновники РФ продолжают попытки учредить российские школы», — говорится в заявлении.
Собеседник ФАН считает, что подобные обвинения демонстрируют неадекватность американских политиков. Забота о детях является главной задачей любого политического режима, добавил журналист.
«Какие мы оккупанты? Я уже неоднократно говорил, что на все эти выступления должен быть ответ один: "Ребята, эти земли были русскими, еще когда не существовало самих США". Если надо, мы отзовет "Беловежские соглашения" 1991 года о создании СНГ.
Но речь идет о другом. США сами превратили Украину в склад вооружения, населенный агрессивными обезьянами с гранатами. И да, мы решили убрать с нашего порога эту опасность. Имеем на это полное право, тем более что это наша вечная земля, которую мы вернули себе», — подчеркнул спикер.
Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что санкционной политикой Вашингтону не удалось поставить российскую экономику на колени.