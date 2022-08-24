Зеленский призвал миссию МАГАТЭ взять под контроль Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ должна как можно быстрее взять под полный контроль ситуацию на атомной электростанции в Запорожье. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — заявил украинский лидер в ходе заседания Совбеза ООН.
Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что Москва ждет визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что РФ готова оказать специалистам организации максимальное содействие.