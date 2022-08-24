Небензя указал на причастность Запада к совершенным ВСУ преступлениям

Запад является соучастником преступлений киевского режима против мирного населения Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Вместо осуждения Запад продолжает поставки вооружений на Украину, отметил он. При этом использование некоторых артиллерийских систем невозможно без прямого согласования, что делает США и страны Европы еще и соисполнителями.
«Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог», — заявил Небензя.
На заседании СБ ООН постпред также показал журналистам противопехотные мины «Лепесток». Их ВСУ разбрасывают над Донбассом.