Прибывших из Башкирии женщину и пятилетнюю девочку нашли мертвыми в Перми

Жительница Башкирии приехала в Пермь со своей пятилетней дочерью 17 августа. После ссоры с родней они пропали.
Женщина поругалась со своей подругой и ушла с дочерью в неизвестном направлении. С тех пор их никто не видел. К поиску пропавших подключились волонтеры из отряда им. Ирины Бухановой, пишут «Аргументы и факты».
Жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь нашли мертвыми 24 августа. Соответствующую информацию опубликовали волонтеры в соцсетях. Что послужило причиной трагедии, не сообщается.
На днях супружеская пара пропала на природе в Пермском крае. Известно, что мужчина и женщина отправились в лес, но больше их никто не видел.