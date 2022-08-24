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Прибывших из Башкирии женщину и пятилетнюю девочку нашли мертвыми в Перми

Происшествия
Прибывших из Башкирии женщину и пятилетнюю девочку нашли мертвыми в Перми

Жительница Башкирии приехала в Пермь со своей пятилетней дочерью 17 августа. После ссоры с родней они пропали.

Женщина поругалась со своей подругой и ушла с дочерью в неизвестном направлении. С тех пор их никто не видел. К поиску пропавших подключились волонтеры из отряда им. Ирины Бухановой, пишут «Аргументы и факты».

Жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь нашли мертвыми 24 августа. Соответствующую информацию опубликовали волонтеры в соцсетях. Что послужило причиной трагедии, не сообщается.

На днях супружеская пара пропала на природе в Пермском крае. Известно, что мужчина и женщина отправились в лес, но больше их никто не видел.

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