Алена Кравец рассказала, что покойная Кочервей прибегала к интимной пластике

Актриса и певица Алена Кравец жестко высказалась о покойной звезде «Дома-2» Анастасии Кочервей. Она заявила, что девушка сделала интимную пластику в 2019 году.
«О покойных либо хорошо, либо никак, как известно. Но хорошего о ней ничего сказать не могу, а вот плохое забыть трудно. Особенно после того, когда она на всю страну меня ославила, рассказывая всем, что будто бы спала с моим мужем», — вспоминает Кравец.
Какое-то время Кочервей навязывалась актрисе в подруги, но та старалась держаться от нее подальше. Со слова Кравец, звезде «Дома-2» приходилось даже прибегать к интимной пластике.
«Знавшие ее люди говори, что весной 2019 года Кочервей сделала себе интимную пластику. Помню, она жаловалась, что, мол, все болит, заживать будет долго», — рассказала актриса порталу «Дни.ру».
Незадолго до смерти Кочервей призналась в нетрадиционной ориентации. Она заявила, что больше не намерена спать с мужчинами.