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Субсидии авиакомпаниям за возврат стоимости билетов составили 2,5 млрд рублей

Экономика
Субсидии авиакомпаниям за возврат стоимости билетов составили 2,5 млрд рублей

Росавиация выбрала 19 компаний, которые получат государственную финансовую поддержку для возврата денег пассажирам на отмененные ранее рейсы.

Правительство направит дополнительные 2,5 млрд рублей, которые добавятся к выделенным ранее средствам господдержки российских авиакомпаний. Предполагается, что это поможет им компенсировать издержки из-за массовой отмены полетов.

«Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сообщается, что выплаты будут производиться в период с конца августа по начало сентября текущего года.

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