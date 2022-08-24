Сенегальский полузащитник Бальде Кейта может стать игроком «Спартака»

Экс-полузащитник «Лацио», «Монако», и «Интера» Бальде Кейта попал в сферу интересов столичного «Спартака». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, зарплата 27-летнего полузащитника в «Спартаке» может составить 1,5 миллиона евро в год.