Сенегальский полузащитник Бальде Кейта может стать игроком «Спартака»

Вингер Бальде Кейта может перейти в московский футбольный клуб «Спартак».
Экс-полузащитник «Лацио», «Монако», и «Интера» Бальде Кейта попал в сферу интересов столичного «Спартака». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, зарплата 27-летнего полузащитника в «Спартаке» может составить 1,5 миллиона евро в год.
Последним клубом Кейта был итальянский «Кальяри». В прошлом сезоне он сыграл за команду 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.