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Врачи Каролинского института доказали, что йога поможет побороть пьянство

Общество
Врачи Каролинского института доказали, что йога поможет побороть пьянство

Физические упражнения и йога помогают побороть тягу к спиртному, выяснили врачи из Каролинского института в Швеции.

Добровольцам, страдающим от алкогольной зависимости, предписали трижды в неделю в течение трех месяцев заниматься спортом. Физическая активность была разной — йога, езда на велосипеде и аэробные упражнения, пишет Drug and Alcohol Dependence.

Изменения в тяге к алкоголю наблюдались во всех спортивных группах. При этом наибольшее снижение было зафиксировано у тех, кто занимался йогой. При этом известно, что физические нагрузки уменьшают уровень тревоги и грусти, которые провоцируют тягу к спиртному.

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