Подразделения Вооруженных сил России в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжают наносить удары по позициям украинских националистов.
Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что в Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях звучат взрывы. По словам очевидцев, в Одессе также не умолкает сирена воздушной тревоги.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что украинские националисты вновь приступили к обстрелу Энергодара.