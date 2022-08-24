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ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Хмельницкой области

Армия
ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Хмельницкой области

Подразделения Вооруженных сил России в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжают наносить удары по позициям украинских националистов.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что в Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях звучат взрывы. По словам очевидцев, в Одессе также не умолкает сирена воздушной тревоги.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что украинские националисты вновь приступили к обстрелу Энергодара.

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