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События на Украине к 21:00 24 августа: на ЗАЭС задержаны корректировщики огня, удар по аэродрому в Миргороде

Весь мир
События на Украине к 21:00 24 августа: на ЗАЭС задержаны корректировщики огня, удар по аэродрому в Миргороде

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 24 августа.

Россия

ВС РФ нанесли удары по 18-му батальону 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при его попытке скрытно переправиться через реку Ингулец в районе н.п. Лозовое. Ликвидированы свыше 80 боевиков и 6 автомобилей.

Также за минувшие сутки поражены пункт управления 102-й бригады теробороны под Гуляйполем, 47 артиллерийских подразделений и 212 районов скопления сил противника.

Склады с боеприпасами уничтожены в Новоалександровке и Широком. В Орехове ликвидирован Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ, а под Роганью поражен взвод реактивных установок «Смерч».

Войска противовоздушной обороны в это время сбили семь украинских беспилотников и два снаряда.

События на Украине к 21:00 24 августа: на ЗАЭС задержаны корректировщики огня, удар по аэродрому в Миргороде

Росгвардия задержала двоих сотрудников Запорожской АЭС, уличенных в корректировке огня по ядерному объекту. Они передавали украинским военным сведения о расположении российского личного состава и техники на территории станции.

Обстановка в ЛДНР

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение дня потеряли пятерых бойцов погибшими и девятерых — ранеными. ВСУ при этом выпустили более 210 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР, убив двоих мирных жителей и ранив четверых. Повреждены 16 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

При этом западнее Донецка Народная милиция методично зачищает украинские позиции, стремясь к минимизации собственных потерь. В данном процессе широко используются беспилотники. Так, в Сети появилось видеосвидетельство поражения украинского комплекса «Стугна» и закрытых позиций батальоном «Сомали».

В Песках тем временем поднято Знамя Победы, заявляет НМ ДНР. Причем место для флагштока выбрано символичное — над бывшей украинской позицией, которую сами обороняющиеся именовали не иначе как «Рейхстаг».

События на Украине к 21:00 24 августа: на ЗАЭС задержаны корректировщики огня, удар по аэродрому в Миргороде

Украина

Генштаб ВСУ заявляет, что ВС РФ сегодня наступают в районе Новой Дмитровки, на Бахмутском и Донецком направлениях. По всей линии соприкосновения продолжаются воздушные и артиллерийские удары по позициям украинской армии.

США же объявили о безвозмездной военной помощи Украине еще на 3 млрд долларов. В новый пакет входят системы противовоздушной и контрбатарейной борьбы, а также дроны.

В 831-й бригаде тактической авиации ВВС Украины признали повреждение взлетно-посадочной полосы и техники на военном аэродроме в Миргороде, по которому сегодня были нанесены удары. В целом же воздушная тревога звучала сегодня на всей территории страны.
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