Cell Reports: люди с похожей внешностью могут совпадать генетически

Люди, обладающие похожей внешностью, могут иметь совпадения в строении ДНК, заявили генетики из Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне.
Ученые проанализировали коллекцию фотографий Франсуа Брюнеля, который пытался найти двойников. Генетики отобрали 16 пар, с биоматериалом которых и продолжили работу.
Исследователи изучили 19 тыс. вариаций в структуре генов подопытных. У 9 из 16 пар были схожие характеристики. Также они совпали по росту, весу, уровню образования и вредным привычкам. Состав микрофлоры и уровень активности некоторых генов отличались.
Ученые отметили, что полученные результаты не характеры для неродственных видов, которые проживают в разных странах. Подобная закономерность, по мнению генетиков, может свидетельствовать о том, что на внешний вид человека влияет большое количество генов.