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Глава СК Бастрыкин поручил ускорить процесс расследования дела о сносе особняка Салтыковой

Происшествия
Глава СК Бастрыкин поручил ускорить процесс расследования дела о сносе особняка Салтыковой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в Петербург и провел совещание касательно незаконного сноса исторических зданий. Глава ведомства потребовал ускорить проведение следственных действий с целью выявления и привлечения виновных к ответственности.

Визит Бастрыкина обусловлен бездействием городских властей во главе с губернатором Александром Бегловым. Смольный длительное время закрывает глаза на уничтожение культурно-исторических объектов. В частности, речь идет об особняке Е.П. Салтыковой. Это здание в рамках визита осмотрел Александр Бастрыкин.

Руководитель ведомства также констатировал, что правоохранители слабо провели работу на начальном этапе по данной проблеме.

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