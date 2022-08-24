Глава СК Бастрыкин поручил ускорить процесс расследования дела о сносе особняка Салтыковой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в Петербург и провел совещание касательно незаконного сноса исторических зданий. Глава ведомства потребовал ускорить проведение следственных действий с целью выявления и привлечения виновных к ответственности.
Визит Бастрыкина обусловлен бездействием городских властей во главе с губернатором Александром Бегловым. Смольный длительное время закрывает глаза на уничтожение культурно-исторических объектов. В частности, речь идет об особняке Е.П. Салтыковой. Это здание в рамках визита осмотрел Александр Бастрыкин.
Руководитель ведомства также констатировал, что правоохранители слабо провели работу на начальном этапе по данной проблеме.