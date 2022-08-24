Французскую Total обвинили в поставках топлива для ВКС РФ

Париж, 24 августа. Французский энергетический гигант Total участвует в поставках топлива для самолетов ВКС РФ. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Журналисты, со ссылкой на исследования неправительственной организацией Global Witness и информацию из базы финансовых данных Refinitiv, принадлежащей Лондонской фондовой бирже сообщили, что Total Energy участвует в разработке месторождений газового конденсата, который используется для производства топлива для российской боевой авиации.
В частности, сырье, добытое при участии французской компании на месторождении Термокарстовое, используется для производства авиакеросина, который затем поступает на авиабазы Морозовская и Мальчево. При этом французская сторона получает прибыль от этих поставок.
Как сообщает издание, на этих аэродромах размещаются штурмовики Су-25, многоцелевые истребители Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-34, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине.
Как отмечает Le Monde, Total Energy владеет 49% компании «Тернефтегаз», которая ведет разработку ряда месторождений газового конденсата. При этом контрольный пакет в фирме принадлежит российской энергетической компании «Новатек». Total является единственной западной нефтегазовой компанией, которая сохранила участие в совместных проектах на территории России.
Представители французской фирмы заявляют, что продолжают участие в совместных с российской стороной энергетических проектах для сохранения возможности поставок топлива в Европу. При этом, как отметили в Total, решения о поставках сырья для нужд ВС РФ принимает «Новатек», который является мажоритарным акционером проектов.
В настоящее время большинство европейских стран столкнулись с жестким энергетическим кризисом, который обусловлен введением санкций в отношении российского энергетического сектора. На этом фоне стоимость энергоносителей и электроэнергии в ЕС взлетела до рекордных отметок, а правительства призывают граждан запасаться дровами в преддверии отопительного сезона.