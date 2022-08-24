Сенатор Климов объяснил, почему попытки Украины сделать из РФ «террориста» — полная «ерунда»

А значит, это не более чем выдумка, считает он, по большей части пропагандистская. Она распространяется исключительно на Соединенные Штаты. На добровольной основе, в какой-то степени, видимо, на их союзников. Но на самом деле отсутствие правовых международных норм или противоречие им до сих пор не останавливали Запад, подметил Климов.