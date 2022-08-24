Сенатор Климов объяснил, почему попытки Украины сделать из РФ «террориста» — полная «ерунда»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявил, что Соединенные Штаты Америки и страны-союзницы США могут признать Россию государством — спонсором терроризма. Такой шаг якобы позволит Западу экспроприировать российские активы за рубежом, которые сейчас заморожены.
Выступление Климкина прокомментировал для ФАН член Совета Федерации России Андрей Климов. Политик считает слова украинского деятеля пустой болтовней человека, совершенно оторванного от реальности.
«Во-первых, он все-таки бывший украинский чиновник. И таких там много, если каждого комментировать, то устать можно. Во-вторых, эта публика давно уже перешагнула все законные, линии: красные, зеленые — любые. Они уже и так, собственно говоря, завладели нашим имуществом, в том числе нашим золотовалютным резервом на огромные суммы — просто в сотни миллиардов долларов. И при этом обошлись без всяких дополнительных юридических действий. Кроме того, выражение “спонсор терроризма” по отношению к государственности — это не международное правовое понятие, а элементы американского законодательства, которое, соответственно, не обладает экстерриториальностью», — подчеркнул сенатор.
А значит, это не более чем выдумка, считает он, по большей части пропагандистская. Она распространяется исключительно на Соединенные Штаты. На добровольной основе, в какой-то степени, видимо, на их союзников. Но на самом деле отсутствие правовых международных норм или противоречие им до сих пор не останавливали Запад, подметил Климов.
«Захотят взять — возьмут без всяких определений. Здесь главное не это. Главное то, что когда государство, ну, скажем, Америка или еще кто-то, объявляет нас спонсором терроризма, это влечет последствия другого порядка: значит, мы можем разорвать дипломатические отношения с этими государствами, вообще поступать с ними таким образом, к которому они точно не готовы. А все остальное — это просто крючкотворчество на пустом месте. Все это и еще какие-то магические слова — такая все ерунда по сравнению с тем, что мы можем в ответ сделать. А вот все эти климкины — это люди, которые живут в “зазеркалье”: им кажется, то, что они говорят, имеет значение», — заключил политик.
Ранее сенатор Андрей Климов пояснил ФАН, почему США не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.