Ростех показал на видео работу средств борьбы с высокоточным оружием

На кадрах демонстрируется применение разработанных в ЦНИИточмаш специальных аэрозольных боеприпасов, призванных повысить живучесть бронетехники в боевых условиях. Представленные на видео снаряды после выстрела создают завесу из комбинированных помех, которые нарушают контакт атакующего боеприпаса с целью. Подобный комплекс уже был разработан и принят на вооружение в СССР под названием Система 902 «Туча».