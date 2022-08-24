Ростех показал на видео работу средств борьбы с высокоточным оружием

Госкорпорация «Ростех» показала работу новейших аэрозольных боеприпасов, предназначных для защиты техники от поражения высокоточным оружием.
На кадрах демонстрируется применение разработанных в ЦНИИточмаш специальных аэрозольных боеприпасов, призванных повысить живучесть бронетехники в боевых условиях. Представленные на видео снаряды после выстрела создают завесу из комбинированных помех, которые нарушают контакт атакующего боеприпаса с целью. Подобный комплекс уже был разработан и принят на вооружение в СССР под названием Система 902 «Туча».
Напомним, что в декабре 2021 года Ростех передал Министерству обороны России партию аэрозольных средств для защиты техники от снарядов с оптическим и тепловым наведением.