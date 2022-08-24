Европейские правительства выделили почти 280 млрд евро на смягчение энергокризиса

Правительства европейских стран направят большой объем средств на то, чтобы сократить издержки, которые были бы вызваны энергокризисом. Это подтверждают эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel.
Европейские власти направят на компенсации около 280 млрд евро. В эту сумму включаются все меры поддержки от субсидирования бизнеса до прямых выплат гражданам.
«Цены будут оставаться высокими в течение всей зимы, и правительствам следует исходить из предположения наихудшего сценария, что они останутся таковыми даже после», — сказал аналитик Bruegel Джованни Сгараватти.
Сообщается, что оптовые цены на энергоносители в европейских странах за последние пять лет выросли более чем в десять раз по сравнению со средними сезонными показателями.