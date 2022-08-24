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Эксперт Рожин назвал главную опасность украинских противопехотных мин «Лепесток»

Армия
Эксперт Рожин назвал главную опасность украинских противопехотных мин «Лепесток»

Противопехотные мины «Лепесток», которые украинская армия разбрасывает над городами и другими населенными пунктами Донбасса, представляют собой серьезную угрозу жизни и здоровью мирных граждан. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Подразделения ВСУ целенаправленно используют «Лепестки» против гражданского населения, отметил аналитик Борис Рожин в интервью «Ленте.ру».

«Основная опасность этой мины в том, что она достаточно быстро сливается с местностью, запыляется, и ее достаточно трудно заметить, особенно неподготовленному человеку», — отметил эксперт.

Рожин рассказал, что мина «Лепесток» может сработать через много месяцев после ее установки. Этими взрывными устройствами украинские националисты засыпают прифронтовые территории и даже приграничные районы РФ, предупредил собеседник «Ленты.ру».

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