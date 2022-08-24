Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лобаев: снайперские винтовки «Сумрак» пользуются высоким спросом у иностранных заказчиков

Армия
Лобаев: снайперские винтовки «Сумрак» пользуются высоким спросом у иностранных заказчиков

Дальнобойные снайперские винтовки СВЛК-14С «Сумрак» российского производства заинтересовали иностранных заказчиков. Об этом в беседе с ТАСС рассказал основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Что касается именно экспорта, то (есть — Прим. ред.) большой интерес к нашим снайперским винтовкам в калибрах .375 и .408 CheyTac СВЛК-14 — сейчас уже -20 — "Сумрак", к "Севастополю" DXL-4 и к "Опустошителю" DXL-5», — поделился Лобаев.

По его словам, компания имеет широкий ассортимент стрелкового оружия для экспорта и количество заключенных в текущем году контрактов подтверждает повышенный интерес со стороны потенциальных покупателей.

винтовка сумрак Лобаев экспорт
Военкоры ФАН
Солнцепёк