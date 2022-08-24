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Церемония вручения премии ТЭФИ-2022 отменилась

Общество
Церемония вручения премии ТЭФИ-2022 отменилась

Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году. Об этом объявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он добавил, что при этом проведут всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-регион». Он состоится в Петербурге в конце ноября. Конкурс будет проходить в три этапа.

Напомним, изначально церемонию вручения ТЭФИ планировали провести в мае или июне. Позднее Швыдкой сообщил, что мероприятие откладывается до завершения спецоперации.

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