Церемония вручения премии ТЭФИ-2022 отменилась

Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году. Об этом объявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он добавил, что при этом проведут всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-регион». Он состоится в Петербурге в конце ноября. Конкурс будет проходить в три этапа.
Напомним, изначально церемонию вручения ТЭФИ планировали провести в мае или июне. Позднее Швыдкой сообщил, что мероприятие откладывается до завершения спецоперации.