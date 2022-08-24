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Global Times: ситуация на Украине разочаровала США в вопросе «абсолютной безопасности»

Политика
Global Times: ситуация на Украине разочаровала США в вопросе «абсолютной безопасности»

Соединенные Штаты оказались разочарованы в «абсолютной безопасности» из-за ситуации вокруг Украины. Об этом написало издание Global Times.

Автор материала обратил внимание, что отношения России и Евросоюза бесповоротно испорчены из-за конфликта. Кроме того, во всех европейских странах наблюдается рост инфляции. Несмотря на это, западные политики редко призывают к миру. Чаще звучат беспокойства из-за снижения помощи Киеву.

«В эпоху глобализации безопасность и опасность — это общее бремя всего мира. Неразумно расширять зону своей безопасности до чужого порога, и невозможно строить свою безопасность на незащищенности других», – сказано в статье.

Аналитик добавил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием. Однако никто не дает Киеву обещания в вопросе безопасности.

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