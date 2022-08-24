Global Times: ситуация на Украине разочаровала США в вопросе «абсолютной безопасности»

Автор материала обратил внимание, что отношения России и Евросоюза бесповоротно испорчены из-за конфликта. Кроме того, во всех европейских странах наблюдается рост инфляции. Несмотря на это, западные политики редко призывают к миру. Чаще звучат беспокойства из-за снижения помощи Киеву.