Соединенные Штаты оказались разочарованы в «абсолютной безопасности» из-за ситуации вокруг Украины. Об этом написало издание Global Times.
Автор материала обратил внимание, что отношения России и Евросоюза бесповоротно испорчены из-за конфликта. Кроме того, во всех европейских странах наблюдается рост инфляции. Несмотря на это, западные политики редко призывают к миру. Чаще звучат беспокойства из-за снижения помощи Киеву.
«В эпоху глобализации безопасность и опасность — это общее бремя всего мира. Неразумно расширять зону своей безопасности до чужого порога, и невозможно строить свою безопасность на незащищенности других», – сказано в статье.
Аналитик добавил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием. Однако никто не дает Киеву обещания в вопросе безопасности.