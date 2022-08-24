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В семье Валентины Легкоступовой продолжается борьба за наследство

Шоу-бизнес
В семье Валентины Легкоступовой продолжается борьба за наследство

Вдовец исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, бизнесмен Юрий Фирсов продолжает войну за наследство с детьми исполнительницы.

Певица и писательница Наталья Штурм рассказала, что Фирсов хочет закончить историю со следствием. Он готов отказаться от любых претензий, когда дочь Легкоступовой отдаст ему деньги, которые она якобы забрала.

«Тогда он готов пойти на сделку. Но я думаю, что скорее всего та сумма и есть его доля. Он считает, что у него несправедливо забрали деньги», — рассказала Штурм изданию Woman.ru.

Она призналась, что не пытается обелить Фирсова, но упомянула, что он подарил детям Легкоступовой машину, а они перестали с ним общаться. Штурм кажется, что бизнесмен старается демонстрировать добрые намерения.

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