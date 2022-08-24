Участники АрМИ-2022 продемонстрировали мастерство стрельбы из автоматов и гранатометов

Участники Армейских международных игр продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из автоматов и гранатометов на проходившем в Белоруссии на полигоне Брестский конкурсе «Полярная звезда».
Военным нужно было поразить 36 мишеней, имитирующих живую силу и технику условного противника на расстоянии от 50 до 450 метров. За непораженную цель судьи назначали штрафное время. Результат команды определялся по наименьшему суммарному времени.
Первое место заняли военнослужащие из Белоруссии, второе — команда Ирана. Третье место заняли военнослужащие ВС РФ. Следом идут Узбекистан, Венесуэла и Судан.
Завтра состоится очередной этап конкурса — упражнение «Внезапная встреча», включающее стрельбу, марш-бросок на десять километров и преодоление полосы препятствий.