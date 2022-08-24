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НМ ДНР: за сутки ВСУ выпустили по территории республики 210 снарядов

Армия
НМ ДНР: за сутки ВСУ выпустили по территории республики 210 снарядов

Вооруженные силы Украины выпустили за прошедшие сутки по городам и поселкам Донецкой Народной Республики 210 снарядов различного калибра. Об этом заявили представители Народной милиции ДНР.

Под обстрелом находились семь населенных пунктов республики. ВСУ наносили удары из РСЗО «Град» и «Ураган», а также ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 миллиметра.

В результате удара повреждения получили 16 жилых строений, восемь гражданских объектов, двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения.

Сообщается, что украинские националисты вели обстрел из населенного пункта Орловка, в том числе используя американские гаубицы M777 калибраа 155 миллиметров.

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