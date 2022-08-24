НМ ДНР: за сутки ВСУ выпустили по территории республики 210 снарядов

Вооруженные силы Украины выпустили за прошедшие сутки по городам и поселкам Донецкой Народной Республики 210 снарядов различного калибра. Об этом заявили представители Народной милиции ДНР.
Под обстрелом находились семь населенных пунктов республики. ВСУ наносили удары из РСЗО «Град» и «Ураган», а также ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 миллиметра.
В результате удара повреждения получили 16 жилых строений, восемь гражданских объектов, двое мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения.
Сообщается, что украинские националисты вели обстрел из населенного пункта Орловка, в том числе используя американские гаубицы M777 калибраа 155 миллиметров.