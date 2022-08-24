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Даниэль Риккьярдо покинет «Макларен» по окончании сезона

Спорт
Даниэль Риккьярдо покинет «Макларен» по окончании сезона

Пилот одной из самых сильных команд «Формулы-1» «Макларен» Даниэль Риккьярдо покинет свой пост.

Боссам команды удалось договориться о досрочном прекращении контракта с 33-летним спортсменом. Сам Риккьярдо признался, что для него было честью выступать за «Макларен».

«Для меня было привилегией быть частью семьи «Макларен» в течение последних двух сезонов. В свое время я объявлю о планах на будущее, но независимо от того, что принесет мне следующая глава в карьере, я не сожалею и горжусь усилиями и работой в "Макларене", особенно победой на этапе в Монце в прошлом сезоне», — цитирует гонщика пресс-служба команды.

Даниэль Риккьярдо по итогам прошлого сезона занял восьмое место в общем зачете.

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