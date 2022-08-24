Польский PGNiG получил четвертый кредит на фоне отсутствия поставок газа из России

В середине августа компания договорилась с Банком национального хозяйства страны о предоставлении 4,8 млрд злотых. За месяц до этого PGNiG подписала похожее соглашение на аналогичную сумму, а ранее концерн заключил контракт с субъектами финансовой группы Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 170 миллионов евро.