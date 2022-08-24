Польский PGNiG получил четвертый кредит на фоне отсутствия поставок газа из России

Нефтегазовый концерн PGNiG из Польши активно кредитуется из-за отсутствия поставок российского природного газа, сообщает пресс-служба компании.
Компания заключила кредитное соглашение с банком Industrial and Commercial Bank of China Europe. Подписанный договор позволит PGNiG получить займ на сумму до 120 млн евро сроком на 12 месяцев. Это кредит стал четвертым для местного энергоконцерна за последние два месяца.
В середине августа компания договорилась с Банком национального хозяйства страны о предоставлении 4,8 млрд злотых. За месяц до этого PGNiG подписала похожее соглашение на аналогичную сумму, а ранее концерн заключил контракт с субъектами финансовой группы Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 170 миллионов евро.
Российский «Газпром» в конце апреля приостановил экспорт голубого топлива польской PGNiG. Причиной принятого решения стал отказ Варшавы производить оплату за энергоресурс в рублях.