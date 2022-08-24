Новый рекорд августовской жары установлен в Петербурге

Самый теплый день августа зафиксирован в Петербурге, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в полдень температура воздуха в Северной столице достигла отметки в +27,6 градусов. К 18:00 по московскому времени этот показатель и вовсе вырос до +30,9 градусов. Как результат, 24 августа стало самым теплым днем последнего месяца лета в Петербурге.
«Теплее этим лето были только 1 и 2 июля», — добавил Леус в своем Telegram-канале.
В Москве аномальная жара сохранится до 29 августа. Среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщили специалисты столичного управления МЧС России.