Новый рекорд августовской жары установлен в Петербурге

По словам синоптика, в полдень температура воздуха в Северной столице достигла отметки в +27,6 градусов. К 18:00 по московскому времени этот показатель и вовсе вырос до +30,9 градусов. Как результат, 24 августа стало самым теплым днем последнего месяца лета в Петербурге.