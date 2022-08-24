Индия не намерена присоединяться к ограничению стоимости российской нефти

Меры по ограничению стоимости российской нефти были предложены западными странами. По их мнению, предел цен позволит лишить Москву доходов, которые она направляет на спецоперацию по защите населения Донбасса. При этом ресурс не уйдет с рынка и не будет причин для значительного подорожания сырья.