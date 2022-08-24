Индия не намерена присоединяться к ограничению стоимости российской нефти

Введение ограничений на российскую нефть требует достижения широкого консенсуса по данному вопросу. Пока его нет Индия не будет присоединяться к плану установления потолка стоимости топлива из России, пишет со ссылкой на источники газета The Economic Times.
Нью-Дели намерен уведомить о своем решении американских официальных лиц. В частности, позиция страны будет представлена первому заместителю министра финансов США Адевале Адейемо, находящемуся в Индии с визитом, уточняют собеседники издания.
Меры по ограничению стоимости российской нефти были предложены западными странами. По их мнению, предел цен позволит лишить Москву доходов, которые она направляет на спецоперацию по защите населения Донбасса. При этом ресурс не уйдет с рынка и не будет причин для значительного подорожания сырья.