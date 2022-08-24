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Режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» снимет новый фильм с Галустяном и Козловским

Общество
Режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» снимет новый фильм с Галустяном и Козловским

Режиссер фильма «Ирония судьбы в Голливуде» Марюс Вайсберг готовит новую картину «Уволить Жору». В киноленте снимутся Михаил Галустян и Данила Козловский.

«У меня сейчас проект, который я запускаю буквально через две недели, под названием «Уволить Жору», в котором будут играть Галустян и Даня Козловский», — рассказал режиссер.

Он признался, что комедия «про двух персонажей из совершенно разных миров» будет близка по стилю к фильму «Впритык». В отличие от снятой на Западе «Иронии судьбы в Голливуде» новый фильм будет «чисто русской историей», сообщает ТАСС.

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