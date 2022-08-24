Отпечатки пальцев и QR-коды: наблюдатель от РФ Холодов рассказал об особенностях выборов в Анголе

Интересно организован процесс идентификации. Около входа на избирательный участок стоят люди с планшетами, считывают ID граждан, которые хотят проголосовать. На ID есть отпечаток пальца и QR-код. По нему загружают информацию об избирателе. Гражданину тут же дают талончик в очередь на голосование. С ним он идет голосовать, но после процедуры окунает палец в краску. Это делают для того, чтобы граждане не пытались проголосовать еще раз.