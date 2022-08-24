Отпечатки пальцев и QR-коды: наблюдатель от РФ Холодов рассказал об особенностях выборов в Анголе

В Анголе 24 августа состоялись выборы в парламент страны. В настоящее время у власти находится партия Народное движение за освобождение Анголы — Партия труда (МПЛА). Ее основным конкурентом считается довольно сильная оппозиционная партия страны УНИТА.
Наблюдатель от России, член Общественной палаты Александр Холодов в авторской колонке ФАН рассказал о процедуре голосования, кто из граждан удостоился одним из первых отдать свой голос за кандидата, а также об обстановке в стране.
Отпечатки пальцев и QR-коды. Колонка Александра Холодова
Избирательные участки открылись с небольшим опозданием, но это для Африки нормально. Все африканцы здесь не спешат все делать вовремя. В первую очередь проголосовали сами члены комиссии, потом наблюдатели. Позже запустили военную полицию и только потом дали возможность проголосовать обычным жителям.
Очереди есть, но небольшие. По сравнению, например, с Эфиопией или Кенией, здесь можно сказать, что очередей нет. На избирательном участке все проходит достаточно спокойно, народ постепенно приходит к месту проведения мероприятия.
Интересно организован процесс идентификации. Около входа на избирательный участок стоят люди с планшетами, считывают ID граждан, которые хотят проголосовать. На ID есть отпечаток пальца и QR-код. По нему загружают информацию об избирателе. Гражданину тут же дают талончик в очередь на голосование. С ним он идет голосовать, но после процедуры окунает палец в краску. Это делают для того, чтобы граждане не пытались проголосовать еще раз.