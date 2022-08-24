Леонков: стратегия НАТО по изматыванию ВС РФ позиционными боями провалилась

Коллективный Запад поставлял на Украину оружие с целью измотать Вооруженные силы РФ позиционными боями. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Киеву не хватает оружия и подготовленного личного состава.
«Изначальная стратегия, которая строилась по поводу Украины – что она измотает Россию в бесконечных позиционных боях, – она провалилась. Несмотря на то что поставленные ВСУ комплексы вооружений были предназначены как раз для этого, их явно не хватает – нужны тысячи и миллионы комплексов», – сказал Леонков.
Эксперт подчеркнул, что главной проблемой ВСУ является острая нехватка обученных военнослужащих, именно этим и объясняются постоянные поражения Киева. Поскольку на передовую приходится отправлять плохо обученных новобранцев, надеждам Запада на подготовку украинских военнослужащих по стандартам НАТО не суждено сбыться, ведь у Киева нет на это времени, подытожил Леонков.