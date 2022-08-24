Леонков: стратегия НАТО по изматыванию ВС РФ позиционными боями провалилась

Эксперт подчеркнул, что главной проблемой ВСУ является острая нехватка обученных военнослужащих, именно этим и объясняются постоянные поражения Киева. Поскольку на передовую приходится отправлять плохо обученных новобранцев, надеждам Запада на подготовку украинских военнослужащих по стандартам НАТО не суждено сбыться, ведь у Киева нет на это времени, подытожил Леонков.