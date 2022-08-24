Экс-сенатор Клинцевич: уничтожением памятников Прибалтика провоцирует Россию на силовой ответ

Несколько десятков жителей столицы Латвии собрались около памятника, выступив против его сноса.
Ставленники США в государствах Прибалтики осуществляют ментальный слом народа, уничтожая памятники советской эпохи. Об этом в интервью для международной редакции ФАН рассказал руководитель российского союза «Ветераны Афганистана» и бывший сенатор Франц Клинцевич.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии, отдавая приказ о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют расколом внутри страны, но не остановятся, так как их главная задача — демонтаж исторической памяти у населения. Экс-сенатор в свою очередь отметил, что этот процесс запущен уже давно.
«Все началось в активной фазе с 1991 года, а в пассивной — с 1985, когда начались перестроечные процессы. Все эти идеологемы были навязаны сперва высшему партийному руководству, а затем введены в сознание людей. Нами занимаются американцы, которые с мозгами всегда играют вдолгую. Они понимают, что русские люди сложны, и сразу с ними сделать ничего нельзя, их надо постепенно ломать с подсознания. Англосаксы занимаются Россией уже не одну сотню лет», — напоминает Клинцевич.
Собеседник ФАН отмечает, что США контролируют выборные процессы в странах Европы и пытаются вмешиваться в эти процессы на всем постсоветском пространстве: на каждую руководящую должность имеются десятки кандидатов. Это касается и Прибалтики: поставленные здесь проамериканские элиты понимают значение монументального искусства и пытаются вырвать его из сознания народа через физическое уничтожение.
«Они отлично знают, что народ разделен и не воспримет это. Расчет на то, что русские спровоцируются и среагируют, чтобы мы силовым путем включились в Прибалтику на защиту своих людей. Дальше пойдут Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан. Средняя Азия сейчас может взорваться в любую секунду, для этого подготовлено все», — считает Клинцевич.
Эксперт сравнивает это множество опасных ситуаций с минами замедленного действия, которые направлены против России, а точнее, должны спровоцировать ее на силовой ответ. По мнению бывшего сенатора, наша страна среагирует на эти вызовы, но не так, как ожидают недоброжелатели.
«Россия проводит специальную военную операцию на Украине, а НАТО — войну с нами. Руководители в Вашингтоне постепенно включают весь свой оборонно-промышленный комплекс. Для этого нужны основания, соответствующее настроение населения, а их могут создать определенные ошибки РФ. Но президент Владимир Путин их не делает, а военные наши умеют анализировать и учитывать возможности. Как свои, так и противника. Они готовы реагировать на последующие опасности, методически создающиеся вокруг нас», — заключает Александр Перенджиев.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин ранее в интервью для ФАН высказал мнение о том, что снос памятника Освободителям Риги обрубает для Латвии связь с прошлым и лишает ее будущего.