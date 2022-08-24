Собеседник ФАН отмечает, что США контролируют выборные процессы в странах Европы и пытаются вмешиваться в эти процессы на всем постсоветском пространстве: на каждую руководящую должность имеются десятки кандидатов. Это касается и Прибалтики: поставленные здесь проамериканские элиты понимают значение монументального искусства и пытаются вырвать его из сознания народа через физическое уничтожение.