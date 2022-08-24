Диетолог Соломатина предупредила о риске слабоумия из-за употребления чипсов

Частое употребление чипсов может серьезно навредить здоровью из-за высокого содержания канцерогенов, предупредила диетолог Елена Соломатина.
Обжаренный в масле картофель содержит конечные продукты гликирования, которые приводят к слипанию белков. Это негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и мозга, передает «Говорит Москва».
«Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию», — пояснила Соломатина.
Она порекомендовала есть чипсы максимум один раз в месяц. Лучше всего употреблять самостоятельно приготовленный продукт.