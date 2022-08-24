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Сотрудники Storytel получат компенсацию в связи с уходом сервиса из России

Общество
Сотрудники Storytel получат компенсацию в связи с уходом сервиса из России

Сотрудники книжного сервиса Storytel, покидающего российский рынок, получат компенсацию и помощь в поиске работы. Об этом рассказал руководитель отдела коммуникаций компании Дан Панас.

«Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что работникам будет выплачена компенсация, и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь российским сотрудникам найти новую работу без цейтнота», — сообщил он РИА Новости.

Представитель Storytel назвал заботу о работниках и соблюдение их прав главным приоритетом компании. Панас отметил, что организация «глубоко благодарна за прекрасную и самоотверженную работу, которую российская команда проделала на протяжении многих лет», пишет газета «Культура».

Глава отдела коммуникаций также отказался отвечать на вопрос, навсегда ли книжный сервис покидает российский рынок. Представитель компании заявил, что «не может и не будет спекулировать на будущих событиях».

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